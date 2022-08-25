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Spor Fenerbahçe - Austria Wien! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte, hakemi kim?
Spor

Fenerbahçe - Austria Wien! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte, hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 17:47:00 -
Fenerbahçe - Austria Wien! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, hangi saatte, hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Eksikler

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında yer almayan King ile Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Pelkas, Berisha ve Joao Pedro, UEFA Listesinde olmadığı için Bruma ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak

246. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

AUSTRİA WİEN: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz

HAKEM: Jesus Gil Manzano
STAT: Ülker
SAAT: 20:00
YAYIN: EXXEN

 

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