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Spor Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
Spor

Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Austria Wien'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 12:52:00 -
Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman? Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe-Austria Wien maçı 25 Ağustos Perşembe akşamı karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

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