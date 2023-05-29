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Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 20:23:00 -
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla bitirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

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