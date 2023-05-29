Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla bitirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel hazırlıklarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.