Cengiz ve Batshuayi sahneye çıktı! Fenerbahçe, Antalya'dan lider olarak döndü...

CANLI ANLATIM | ANTALYASPOR 0-2 FENERBAHÇE

Fenerbahçe maçı 2-0 kazanarak liderliği devraldı.

90+4' GOL | Fenerbahçe, Batshuayi ile farkı ikiye çıkardı. Bonucci'nin kendi yarı sahasından attığı pasta savunma arkasına sarkan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

90+2' SARI KART | Jakub Kaluzinski, King'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sander van de Streek ortasında Buksa'yı topla buluşturdu. Buksa'nın kafa vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

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86' Sam Larsson orta sahadan topla geldi ve pasını Sander van de Streek'e verdi. Sander van de Streek'in ortası Ferdi'ye çarptı ve kornere çıktı. Sam Larsson'un ortasında Jakub Kaluzinski uzak köşeden yaptığı vuruş Livakovic'de kaldı.

76' Sağ kanatta topla buluşan Zymer Bytyqi ortasında topu Buksa ile buluşturmak istedi ama ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

76' Sağ kanatta topla buluşan Zymer Bytyqi ortasında topu Buksa ile buluşturmak istedi ama ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

65' Net fırsat kaçtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz'in vuruşunu kaleci Helton kornere gönderdi.

65' Net fırsat kaçtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz'in vuruşunu kaleci Helton kornere gönderdi.

63' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasını verdi, Dzeko tek topta Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski'nin içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

59' Ön alan baskısıyla topu kazanan Zymer Bytyqi topla birlikte ceza sahasına hareketlendi ve pasını Ramzi Safuri'ye aktardı ancak Safuri topu alamadan Livakovic topu kontrol etti.

57' Güray'ın ceza sahasının sağ tarafından kullandığı serbest vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.

56' Zymer Bytyqi sağ kanattan topla birlikte geldi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

52' Szymanski'nin ortasında arka direğe sarkan top Djiku'nun önüne düştü. Djiku'nun vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

50' Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Mert şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

46' İkinci yarı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Corendon Airlines Park'ta Antalyaspor'a konuk oluyor. İlk yarı Cengiz'in golüyle geçildi. Mücadelede ikinci yarı başladı...

44' Fenerbahçe hızlı çıktı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi fakat Cengiz'in aşırtma vuruşu Helton Leite'de kaldı.

42' GOL | Cengiz, Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sol kanatta topla buluşan Tadic arka direkteki Cengiz'i topla buluşturdu. Cengiz ayak içiyle uzak köşeye topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

33' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla ceza sahası içine giren Tadic şık bir çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top auta çıktı.

22' Güray'ın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sam Larsson'un önüne düştü. Larsson'un vuruşu direğin yanından auta çıktı.

19' Ön alan baskısıyla topu kazanan Cengiz topla birlikte ceza sahasına kadar geldi ve pasını Tadic'e verdi ancak Tadic'in tek topu kaleci Helton Leite'de kaldı.

11' Bu sefer de Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic ortasını açtı ve arka direkte Cengiz topa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

10' Antalyaspor yine etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Jakub Kaluzinski sol kanattaki Güray'ı topla buluşturdu ancak Güray'ın yakın direğe vuruşu Livakovic'de kaldı.

8' Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Sam Larsson şansını uzaklardan denedi ancak top savunmadan Zymer Bytyqi'nin önüne düştü. Ceza sahası içinde boş kalan Bytyqi'nin vuruşu yandan auta çıktı.

5' Sağ kanatta Mert'in pasında topla buluşan Cengiz'in ortası savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

4' Ramzi Safuri sağ kanattan topla gelmek istedi ama Djiku araya girdi ve topu rakibine çarptırarak taca yolladı.

3' Tadic sol kanatta İsmail'in pasıyla topla buluştu ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

2' Mert Müldür sağ kanattan topla birlikte geldi ve ortasını açtı ancak Szymanski topa vuramadan savunma topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

İŞTE 11'LER

Bitexen Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larson, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.