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Spor Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti
Spor

Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:48:00 -
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Meyer'i transfer etti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.

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