  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

28 Şubat artığı Eğitim-İş Kur'an kurslarını hedef aldı! 'Eğitimi gericileştirmede vites arttırdılar'

Benzin ve motorinle ilgili flaş açıklama: Yüzde 6 ve yüzde 5...

Kritik zirve dünya basınında: Erdoğan'ın sayesinde şimdiden çok şey başarıldı

Uzman isim açıkladı! Benzin ve motorinde düşüş devam edecek mi?

Korkunç olay sonrası herkes tedirgin! Evlerini satıp köyü terk etmeye başladılar

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den satın alacaklar

Uzman isimden korkutan sözler! Her iki hastadan biri bilmiyor

'Dolar için o tarihlere dikkat' diyen İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faizleri neden düşürdüğünü açıkladı

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

Açılışını bizzat Bakan Mustafa Varank yaptı... Yüzde 90'ı ihraç ediliyor
Spor Fenerbahçe, Ali Muhammed'e veda etti
Spor

Fenerbahçe, Ali Muhammed'e veda etti

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının eski oyuncularından Ali Muhammed'in yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:53:00 -
Fenerbahçe, Ali Muhammed'e veda etti

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca sporcu olarak hizmet etmiş ve efsaneleşmiş, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." denildi.

Ali Muhammed'in her zaman örnek bir figür olarak kalacağına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcu olarak unutulmaz katkılar sağladığı Kulübümüzde idari ekip bünyesinde de kısa sürede fark yaratan hizmetler yapan, genç sporcularımızın her daim örnek almaya devam edeceği bir figür olan ve sonsuza dek Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olarak kalacak Ali Muhammed'e tüm katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sarı mirasımızın en değerli isimlerinden olan Ali Muhammed'i evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda her zaman en özel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23