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Spor Fenerbahçe ağır yaralı! Kadıköy'de büyük şok...
Spor

Fenerbahçe ağır yaralı! Kadıköy'de büyük şok...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 18:58:00 -
Fenerbahçe ağır yaralı! Kadıköy'de büyük şok...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada Enner Valencia penaltıdan kaydetti.

Sarı lacivertli ekip 40. dakika Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Giresunspor ise 71 ve 83. dakikalarda Borja Sainz'in sayılarıyla maçı 2-1'e getirmeyi başardı.

Bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 29 puanda kaldı.

Giresunspor ise15 puana yükselerek Dünya Kupası arasına moralli girdi.

 

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