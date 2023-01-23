Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla yenerek 3 puanı aldı.
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 74. dakikada Batshuayi ve 89. dakikada Glumac kendi kalesine attı. Ümraniyespor'un golü 78. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 41'e yükseltirken Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ümraniyespor da deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.