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Spor Fenerbahçe 2.lik aşkına
Spor

Fenerbahçe 2.lik aşkına

Süper Lig’in 30. haftasında lig ikinciliği için kritik öneme sahip olan maçta, Fenerbahçe Kadıköy’de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 yenerek puan farkını 2’ye indirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 20:58:00 -
Fenerbahçe 2.lik aşkına

Süper Lig’in 30. haftasında lig ikinciliği için kritik öneme sahip olan maçta, Fenerbahçe Kadıköy’de konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 yenerek puan farkını 2’ye indirdi.

16. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci’nin pasıyla orta sahada topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

35. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta Skubic’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye yakın bir noktada Szalai’den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Endri Çekiçi’nin dokunduğu top altıpasın solunda Bytyqi’nin önünde kaldı. Kaleci Altay Bayındır’dan seken topa bu oyuncunun kale çizgisi önünde dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Zajc’ın pasında İrfan Can’ın sert ortasında kaleci Sehic topa sahip oldu. 58. dakikada Rossi’nin pasında Pelkas’ın sert şutu auta gitti. 63. dakikada Serdar Dursun’un indirdiği topta Pelkas’ın sert şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

65. dakikada İrfan’ın serbest vuruşunda kaleci Sehic’ten seken topu son olarak Kim Min Jae tamamladı: 1-1 74. dakikada Novak’ın pasında Crespo’nun sert şutu savunmaya çarparak kornere çıktı. 80. dakikada Crespo’dan topu çalan Cikalleshi’nin sert vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı. 84. dakikada Arda Güler’in sert vuruşu kalecide kaldı.

88. dakikada Crespo’nun pasında Pelkas’ın enfes vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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