Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel
Fenerbahçe transferleri | Futbolda transfer döneminin bitimine kısa bir zaman kaldı. Futbolseverler hangi takımların kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe’de kimler geldi kimler gitti?
Futbolda birinci tescil döneminin sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Fenerbahçeliler, takımlarına gelen ve giden isimleri araştırmaya başladı.
Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel
Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.
Fenerbahçe gelenler: Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Min-jae Kim, Max Meyer, Miguel Crespo, Mergim Berisha, Diego Rossi
Fenerbahçe gidenler: Michael Frey, Kemal Ademi, Ömer Beyaz, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Eyüp Akcan, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Ozan Tufan, Oytun Özdoğan, Papiss Demba Cissé