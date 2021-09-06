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Spor Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel
Spor

Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel

Fenerbahçe transferleri | Futbolda transfer döneminin bitimine kısa bir zaman kaldı. Futbolseverler hangi takımların kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe’de kimler geldi kimler gitti?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:02:00 -
Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel

Futbolda birinci tescil döneminin sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Fenerbahçeliler, takımlarına gelen ve giden isimleri araştırmaya başladı.

Fenerbahçe 2021 transferleri | Fenerbahçe gelenler gidenler güncel

Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.

Fenerbahçe gelenler: Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Min-jae Kim, Max Meyer, Miguel Crespo, Mergim Berisha, Diego Rossi

Fenerbahçe gidenler: Michael Frey, Kemal Ademi, Ömer Beyaz, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Gökhan Gönül, Harun Tekin, Eyüp Akcan, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Ozan Tufan, Oytun Özdoğan, Papiss Demba Cissé

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