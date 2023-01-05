Fenerbahçe 2. ligden sol bek alıyor! Resmen duyurdular...

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gizli ismini Fabrizio Romano açıkladı. Transfer haberleri ile ünlenen İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin özel transferini duyurdu.

Fabrizio Romano'nun transferi duyurması ile yıldız adayı oyuncunun ismi netleşti.

Devre arasında kadrosuna bir sol bek almayı düşünen ve bu konuda ciddi araştırmalar yapan Fenerbahçe, Parma'nın Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi gündemine aldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İtalya 2. Ligi'nde mücadele eden 21 yaşındaki genç sol bek için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını duyurdu.

Sosyal medyadan transferin detaylarını paylaşan Fabrizio, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu önemli bir yatırım olarak gördüğünü ama henüz taraflar arasında bir anlaşma olmadığını söyledi.

Akşam'a göre; Jayden Oosterwolde, Parma forması ile bu sezon 18 maça çıkmış ve 1 gol katkısı vermişti.