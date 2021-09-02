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Spor

Fener yeni golcüsüne kavuştu

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:02:00 -
Fener yeni golcüsüne kavuştu

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha İstanbul'a geldi
Transfer döneminin son günlerinde adeta şaha kalkan Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Salzburg forması giyen Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki Alman golcüyü İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.

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