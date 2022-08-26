Fener ve Trabzonspor'a lokum gibi kuralar!
UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da yapılıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli oldu.
A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Zürich
B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca
C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise
E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor
STATÜ NASIL?
32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor.
Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
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