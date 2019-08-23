0553 313 94 23

Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti

23 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti

BALIKESİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti.

ABD, Romanya, Yunanistan, Almanya, İstanbul ve Gökçeada'dan gelen çok sayıda kişinin katıldığı ayin, yaklaşık iki saat sürdü.

Katılımcılara seslenerek Müslümanların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Fener Rum Patriği, "Yüce Allah'ın sizlere ve sevdiklerinize uzun yıllar boyunca sıhhat ve afiyetler ihsan etmesini dileriz. Nice mutlu bayramlara." dedi.

Bartholomeos, 2017 yılında Kirazlı Manastırı'nda yaptıkları ayinin izin alınmadan gerçekleştirildiğine ilişkin o dönem bazı gazetelerde iddialar ortaya atıldığını hatırlattı.

Bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Biz burada, Kapadokya'da, Efes'te, Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda, her yerde her zaman ilgili makamlardan izin alarak hareket etmekteyiz, dualarımızı yapmaktayız. Hiçbir zaman kaçak ayinimiz olmadı, olmayacak. Bunu yazan gazeteci arkadaşlar müsterih olsun. Yurt dışından gelenler, Türkiye'de bütün kolaylıkları ve büyük bir misafirperverlik bulacaklardır. Onun için geliyorlar, hoş gelsinler. Cumhurbaşkanı'mızın geçenlerde dediği gibi bizim burada gönüllerimiz ve kapılarımız her zaman açıktır. Emin olunuz ki her sene bizimle beraber Kirazlı Manastırı'na gelenler, memleketimizden en iyi intibalarla ayrılıp Türkiye'nin elçisi olmaktadır. Sizleri bir kere daha sevgi ve hayır dualarımızla selamlıyor, hepinizi ve güzel memleketimizi Allah'a emanet ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:21
  1. Ayin
  2. Balıkesir
  3. Erdek
  4. Fener Rum Patriği Bartholomeos
  5. Kirazlı Manastırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Alkan’a veda yemeği
    1. Kaymakam Alkan’a veda yemeği
    2. Devlet büyüklerinin ismiyle..
    3. Sağlık için her gün 10 bin adım..
    4. Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor
    5. Elazığ’da 50 bin metrekareye "Kent..
    6. Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan..
    7. Finlandiya’dan AB’ye ‘Brezilya’dan..
    8. AK Parti MKYK toplandı
    9. DTSO tarihi binayı Sanayi Mektebi..
    10. Ünye'yi yine sel vurdu
    11. Samsun'da sel felaketi! 1 kişi öldü
    12. SGK, kayıt dışı istihdama göz..
    13. Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e..
    14. Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
    15. Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete..
    16. TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı?..
    17. Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
    18. Uzmanlar bağımlılık yapan 'TikTok'a..
    19. AK Parti Milletvekili Kiler,..
    20. Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD..
    21. Türksat AŞ, MXGP'nin iletişim sponsoru..
    22. Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht..
    23. Kayseri emniyetinden dev tütün..
    24. "Dinimizde kadının canı, onuru ve..
    25. Samsun'da sağanak
    26. Kırşehir'de sahte içkiyi plastik su..
    27. Temizlenen kurban kesim yerlerine gül..
    28. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    29. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3..
    30. Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar