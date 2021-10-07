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Spor Fener, hücumu çalışacak
Spor

Fener, hücumu çalışacak

Fenerbahçe, milli maç arasında hücum aksiyonlarını geliştirmeye yoğunlaşacak. Teknik direktör Vitor Pereira, savunmadaki planını büyük ölçüde sahada uygulatmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 14:12:00 -
Fener, hücumu çalışacak

Fenerbahçe, milli maç arasında hücum aksiyonlarını geliştirmeye yoğunlaşacak. Teknik direktör Vitor Pereira, savunmadaki planını büyük ölçüde sahada uygulatmayı başardı.

Süper Lig'de 8 maç sonunda kalesinde 6 gol görerek Atakaş Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı lacivertliler, skor konusunda ise aynı başarılı istatistiği yakalayamadı. Bu müsabakalarda 12 gol atabilen Vitor Pereira’nın öğrencileri, ligin en skorer 8’inci takımı oldu.

Yaşanan sakatlıklar da Fenerbahçe’nin hücum bölgesindeki seçeneklerini kısıtladı.

Sezon başladıktan sonra takıma katılan Mergim Berisha ve Diego Rossi’den de ilerleyen haftalarda daha fazla gol katkısı bekleniyor.

Öte yandan sahalara yeni dönen Serdar Dursun, eski formunu yakalayamayan Dimitris Pelkas ve sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren İrfan Can Kahveci de henüz ligde golle tanışamadı.

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