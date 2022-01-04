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Spor Fener, Gustavo kararını verdi!
Spor

Fener, Gustavo kararını verdi!

Fenerbahçe'de geçen senelerde taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, kötü formu nedeniyle son dönemde eleştiriliyor. Deneyimli futbolcunun Brezilya'ya transfer olması gündemde.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:38:00 -
Fener, Gustavo kararını verdi!

Fenerbahçe'de geçen senelerde taraftarın sevgilisi olan Luiz Gustavo, kötü formu nedeniyle son dönemde eleştiriliyor. Deneyimli futbolcunun Brezilya'ya transfer olması gündemde.

Fenerbahçe’de yönetim Crespo’nun performansının ardından yüksek yıllık ücreti alan Luiz Gustavo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece hem tecrübeli futbolcunun yıllık ücretinden kurtulmak hem de takım maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlıyor.

34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılarak takımın yaş ortalaması da düşürülmesi planlanıyor. Gustavo’ya Fransız ve Arap yarımadasından kulüplerin ilgi duyduğu belirtildi.

Brezilyalı futbolcu da yeni gelecek teknik heyeti bekliyor. Teknik heyet belirlendikten sonra yedek kalması durumunda Gustavo’nun da ayrılmak istediği belirtildi.

 

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