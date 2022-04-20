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Yerel Fenalaşan kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yerel

Fenalaşan kadın, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adıyaman'da fenalaşarak yer yığılan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:58:00 -

Adıyaman'ın Yenisanayi Mahallesi'ndeki bir özel hastaneden çıktıktan sonra yolun kenarında bekleyen bir kadın aniden fenalaştı.

Bir otomobil geçerken ayakta durmakta güçlük çeken kadın, otomobilin geçmesiyle beraber yere yığıldı.

Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadının yere yığılması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

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