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Ekonomi Fena salladı! Hortumcu Cem Uzan'ın dolar iddiası olay oldu
Ekonomi

Fena salladı! Hortumcu Cem Uzan'ın dolar iddiası olay oldu

Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan ve mal varlıklarına el konulan Cem Uzan, dolar kuruyla ilgili akıllara zarar bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:56:00 -
Fena salladı! Hortumcu Cem Uzan'ın dolar iddiası olay oldu

Hortumculuktan yargılanırken Fransa'ya kaçan ve mal varlıklarına el konulan Cem Uzan, dolar kahinliğine soyundu. Ekonomist Murat Muratoğlu’nun Youtube kanalına konuk olan hortumcu Uzan “Sizce dolar kuru ne olur” sorusuna ise akıllara zarar bir rakamla cevap verdi.

20 lira iddiası

Türkiye'ye gelemediği için hayatına Fransa'da devam eden Uzan, "Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar. Şuanda faizler yüzde 19. Düşer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açığını artırmaya devam edin. Karşılıksız para basın faiz ve dolar kuru yükselmesin." ifadelerini kullandı.

TMSF 5 milyar dolar alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, ocak ayında TMSF'nin 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 yılı hedeflerine ilişkin basın mensuplarıyla sohbet toplantısında Uzanlarla ilgili konuşmuştu. Gülal, Uzan ailesinden 5 milyar dolara yakın alacakları olduğunu belirterek, "Bunun tahsil kabiliyeti var mıdır, tabii yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor, yurt içinde bir varlığının kalmadığını görüyoruz. Artık elimizdeki diğer dosyaların tahsil kabiliyeti çok zayıf." dedi.

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