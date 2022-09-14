Fena geliyor! Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.