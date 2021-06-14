Fen Lisesi 10. Sınıfta hangi dersler var?
Fen liseleri, fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlayan liselerdir. Fen liselerinin ders müfredatı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 10. Sınıfta okuyan fen lisesi öğrencileri, 10. Sınıfların gördüğü dersleri araştırmakta. Peki, Fen Lisesi 10. Sınıfta hangi dersler var?
Eğitim ve öğretim dönemi sona ermek üzereyken, bu sene 10. Sınıfa geçecek lise öğrencileri okudukları lisenin ders müfredatı ve ders saatleri araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Fen Lisesi 10. Sınıfta hangi dersler var?
Fen liselerinde toplam haftalık 37 saat zorunlu olarak öğrencilerin görmesi gereken derslerdir. Bunun yanında 3 saat seçmeli dersler olmaktadır. Toplam olarak haftada 40 saat ders görülmektedir.