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Feministler sosyal medyada da ezana saldırdı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okunan ezanı ıslıklayan din düşmanı feministler, sosyal medyada da rahat durmayarak Misvak Dergisi'nin yayınladığı 'ezan' karikatürüne saldırı düzenledi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:25
Feministler sosyal medyada da ezana saldırdı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde LGBTİ, Mor Çatı, CHP, HDP ile din düşmanı azgın gruplarının bulunduğu güruh, yatsı namazı için okunan ezanı ıslıklamış bu hareket toplumun birçok bölümünden tepki almıştı. Yaşanan olay sonrası mizah dergisi Misvak, bir karikatür yayınlayarak ezana sahip çıkılıcağını belirtmişti. Taksim'de ezanı ıslıklayan feministler sosyal medyada da rahat durmadı. 

Bu kez sosyal medyadan saldırdılar

Misvak dergisinin yaptığı ezana sahip çıkılacağını belirten karikatür, okunan ezandan rahatsız olan feministleri sosyal medyada da rahatsız etti. Karikatüre spam saldırısı düzenleyen karanlık odaklar, karikatürün kaldırılmasına neden oldu. Misvak dergisi aynı karikatürü tekrar yayına koyarak vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:25
  1. ezana saldırı
  2. misvak dergisi
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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  • meçulmeçul1 sa önce
    dine saldıranların alayınıın seslerinin kısılması ni dilerim inşallah....

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