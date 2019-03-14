Feministler sosyal medyada da ezana saldırdı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde LGBTİ, Mor Çatı, CHP, HDP ile din düşmanı azgın gruplarının bulunduğu güruh, yatsı namazı için okunan ezanı ıslıklamış bu hareket toplumun birçok bölümünden tepki almıştı. Yaşanan olay sonrası mizah dergisi Misvak, bir karikatür yayınlayarak ezana sahip çıkılıcağını belirtmişti. Taksim'de ezanı ıslıklayan feministler sosyal medyada da rahat durmadı.

Bu kez sosyal medyadan saldırdılar

Misvak dergisinin yaptığı ezana sahip çıkılacağını belirten karikatür, okunan ezandan rahatsız olan feministleri sosyal medyada da rahatsız etti. Karikatüre spam saldırısı düzenleyen karanlık odaklar, karikatürün kaldırılmasına neden oldu. Misvak dergisi aynı karikatürü tekrar yayına koyarak vatandaşlardan destek istedi.