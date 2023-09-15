Feministler konuşsanıza? Bu nasıl bir yobazlıktır!
Akit TV sunucusu Murat Şahin, Esenyurt'ta kadınların şiddete uğramasına ağızlarını açmayan feministlere seslenerek ikiyüzlülüklerini yüzlerine vurdu.
İstanbul, Esenyurt’ta bir ruh hastası laikçi, yolda gördüğü kapalı kadınlara saldırdı. Kadınlara fiziksel şiddet uygulayan faşist, yanında çocuk olmasına rağmen bir başörtülü Müslüman kadını kovaladı. Çocuğun korkusu kameralar anbean yansıdı.
Sözde kadın hakları savunucusu feministler, bu rezil saldırının ardından kafalarını kuma gömdü. Kadın haklarını savunduklarını iddia ederek özellikle dini bir kesime saldırma noktasında fırsatı buldukları an kıyameti koparan kesim, Esenyurt’ta kadınlara yönelik şiddet uygulanmasına gıkını çıkarmadı.
Akit TV sunucusu Murat Şahin, feministlere seslenerek ikiyüzlülüklerini yüzlerine vurdu.
Şahin şunları söyledi:
Mor renkli femi-faşist örgütler, hani neredesiniz? Hani kadın haklarını savunanlar? Neredesiniz? Hani kadına şiddete hayır diye nâralar atanlar, neredesiniz? Erkeğin kadına şiddeti söz konusu olduğunda mangalda kül bırakmayanlar, kadının kadına şiddeti söz konusu olduğunda gıkını çıkarmıyor.
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