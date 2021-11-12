Felç tarih olabilir

ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hazırlanan rapora göre, hücrelerin yenilenmesini destekleyen yeni bir tedavi, omurga yaralanması olan farelerde felci yok etti ve 4 hafta içinde yeniden yürümelerini sağladı. Çalışmada ekip, omurgalarında bir kesi yapıldıktan 24 saat sonra laboratuar farelerinin omuriliklerini çevreleyen dokuya bir jel enjekte etti. Yani, hücreleri desteklemekten sorumlu dokuyu çevreleyen doğal olarak oluşan molekül ağının mimarisini taklit etmek için nanofiberler kullandılar. Dört hafta sonra, tedaviyi alan fareler, yaralanmadan önceki kadar iyi yürüme yeteneklerine yeniden kavuştu. Çalışmanın arkasındaki ekip, gelecek sene Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurmayı planlıyor.