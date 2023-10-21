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Yerel Felakete ramak kala: Minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı
Yerel

Felakete ramak kala: Minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 09:44:00 -
Felakete ramak kala: Minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Hüseyin Öztürk'ün kullandığı, tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen yakıt tankeriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 15 işçi, ambulanslarla Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
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