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Medya Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Medya

Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Ali Rahmet Fekeli ölüyor mu? ATV ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanında Ali Rahmet Fekeli'nin hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Diziyi yakındak takip edenler Hünkar Yaman, Yılmaz Akkaya karakterlerinin ardından Ali Rahmet Feleki'nin diziye veda edip ötmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ali Rahmet Fekeli ölecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 13:18:00 -
Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 1 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelecek. 90. Bölümün iki ayrı fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragmanlarda Ali Rahmet Fekeli’nin fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bu sebeple diziyi yakından takip edenler Fekeli’nin ölüp ölmeyeceğini araştırıyor. Peki, Ali Rahmet Fekeli ölecek mi?

Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin üçüncü sezonunda Hünkar Yaman ve Yılmaz Akkaya karakterleri yaşamlarını yitirdi. Dizi kadrosunda iki önemli eksiğin yaşanmasının ardından pek çok kişi ‘yeni ayrılık yaşanacak mı?’ sorusuna cevap arıyor. 90.bölüm fragmanında Fekeli’nin kalp krizi geçirdiği görülüyor. Ancak Fekeli’nin ölüp ölmediği bu akşam yayımlanana bölümde netlik kazanacak. Öte yandan Fekeli karakterini oynayan Kerem Alışık’ın diziden ayrılacağı yönünde de henüz bir açıklama yapılmadı.

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