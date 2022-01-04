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Spor Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber
Spor

Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber

Sofiane Feghouli, Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı ile kampa girmişti. Deneyimli futbolcu, milli takım kampında sakatlık geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 01:35:00 -
Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı ile kampa girdi.

Galatasaray'daki geleceği de son dönemde tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu, milli takım kampında sakatlandı.

DZ Ballon'da yer alan habere göre, milli takımıyla gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık geçirdi. Feghouli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Feghouli, bu sezon Galatasaray formasını 23 resmi maçta giydi. Cezayirli futbolcu, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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