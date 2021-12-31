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Spor Feghouli, Başakşehir ile prensipte anlaştı
Spor

Feghouli, Başakşehir ile prensipte anlaştı

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:22:00 -
Feghouli, Başakşehir ile prensipte anlaştı

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli konusunda bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Başakşehir ile prensipte anlaştı.

Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, Feghouli'ye yarım sezon ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile bonuslardan da kurtulacak.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'dan uzun süredir yeni sözleşme bekliyordu. Futbol hayatına İstanbul'da devam etmek isteyen tecrübeli futbolcu, Katar ve Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asist yapma başarısı gösterdi.

 

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