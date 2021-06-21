Fed'in 'şahin' öngörüleri ve Çin'in önlemleri emtia piyasasında tozu dumana kattı

Emtia piyasasında geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" öngörüleri ve Çin'in, emtia fiyatlarındaki artışa karşı birtakım önlemleri devreye almayı planlamasıyla sert düşüşler yaşandı.

Emtia piyasasına geçen hafta negatif bir seyir hakim oldu. Emtialardaki satış dalgasında önde gelen etkenler arasında, Fed'in "şahin" projeksiyonu ile birlikte güçlenen dolar ve Çin'in enflasyonu kontrol atlına almak için rezervlerindeki bazı metalleri kullanacağını açıklaması ​​​​​​​yer aldı.

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasına yönelik beklentilerini artırması sonrası dolar yükselirken, baz metaller ve tarım emtialarında düşüşler kaydedildi.

Analistler, küresel ekonomiyi desteklemek için verilen teşviklerin geri çekileceği beklentisiyle metallerde yaşanan rallinin son haftalarda duraksadığına dikkati çekti.

Çin'in, artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için devlet rezervlerini kullanmaya hazırlanmasıyla özellikle bakır gibi baz metallerde yoğun satışlar oldu.

Geçen hafta paladyum yüzde 13, platin yüzde 9,8, gümüş yüzde 7,6, bakır yüzde 6,9 ve altın yüzde 6 değer kaybetti. Altının onsu, 9 Mart 2020 haftasından bu yana en kötü performansını sergiledi.

Analistler, özellikle Çin talebinin azalmasının da fiyatlardaki düşüşte ektili olduğunu belirtti.

Brent petrol, yatırımcısına kazandırdı

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü haftaya taşıyarak 74,4 dolarla 22 Nisan 2019 haftasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol, haftayı ise yüzde 0,7 artışla tamamladı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla ilişkin petrol talebinde yükseliş öngörüsü petrol fiyatlarını destekledi.

Tarım emtialarında da geçen hafta satış dalgası etkili oldu. İhracattaki düşüş, üretimin fazla olacağına yönelik öngörüler ve olumsuz hava koşulları tarım emtiaları üzerinde satış baskısı oluşturdu.

Geçen hafta soya fasulyesinde yüzde 8,7, mısırda yüzde 7,1, şekerde yüzde 5,4, kahvede yüzde 4,8, pamukta yüzde 4,4 ve buğdayda yüzde 2,9 kayıp yaşandı.

"Dolar endeksinin toparlanmaya başlaması emtialar genelinde satış baskısının artmasına yol açtı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de sıcak ve yağışsız hava nedeniyle özellikle buğday, mısır ve pamuk üzerindeki endişelerin arttığını belirterek, dolar endeksinin toparlanmaya başlamasının emtialar genelinde satış baskısının artmasına yol açtığını söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı raporuna göre, buğday üretimi tahminlerinin önceki aya göre 5,46 milyon artarak 794,44 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Ergezen, yeni üretim tahminlerinin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Ergezen, Fed'in açıklamaları sonrası mısırda da satışların arttığını kaydetti.

Dolar endeksinin güçlenmesinin emtiaların genelini olumsuz etkilediğini ifade eden Ergezen, emtialar genelinde artan tedirginlikle pamuk fiyatlarının da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Şeker fiyatlarına da değinen Ergezen, Hindistan ve Tayland'da şeker üretiminde artış yaşandığını vurguladı. Ergezen, Brezilya'da mayısın ikinci yarısında üretimde artış olduğunu, bu nedenle şeker fiyatlarında satış baskısının arttığını kaydetti.

Kahvenin haftayı düşüşle tamamladığını belirten Ergezen, Brezilya'da kahve hasadının yüzde 35'e kadar yükseldiğini ve beklentilerin üzerinde seyrettiğini, ülkede etkili olan yağışlar nedeniyle kahve üretim beklentilerinde de artış olduğunu vurguladı.