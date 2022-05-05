Fed’in 50 puanlık faiz artışı ne demek? Fed’in faiz artırımı doları altını nasıl etkiler?

Amerikan Merkez Bankası (FED) piyasaların dört gözle beklediği faiz kararını açıkladı. FED, 22 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz artırımına giderek piyasaların beklediği yönde bir karar verdi. FED'in 100 baz puanlık faiz artırabileceği de ihtimaller arasında yer alıyordu. Fakat FED, 50 puanlık artışı yeterli gördü. Bu kararla birlikte politika faiz oranı da yüzde 1 seviyesine çıkmış oldu.

Piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz artışı yapan FED, 2022 yılı için 4 faiz artışı daha öngördü. FED, bilanço daraltmaya ise haziran ayında başlanacağını açıkladı. Genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekte yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, hanehalkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed faiz artırımı dolar ve altını nasıl etkileyecek?

Açıklamada işsizlik oranının önemli ölçüde düştüğü belirtilerek "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yükselen enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtır şekilde yüksek kalmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı. FED'in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Bayrama boyunca gram altın 890 TL seviyelerinde seyrederken, Fed’in faiz kararı sonrası altın gram fiyatı 900 TL’nin üzerine çıktı. Fed’in faiz artırımı doların gücünü artırdığından doların yükselmesine neden olacağı dolayısıyla da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğine ilişkin beklentiler oluştu.

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Hürriyet'in haberine göre, FED'in faiz artırımı yapması durumunda piyasadaki dolar miktarının azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

Fed toplantıları ne zaman?

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)