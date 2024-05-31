Federasyon sapkın Ebrar Karakurt’a neden göz yumuyor? Sahada zayıf marjinalitede güçlü!

Avukat Yaşar Baş, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'a X hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Karakurt'un marjinal kişiliğiyle ön plana çıkıp sahada sönük kaldığını ifade eden Yaşar Baş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dün gece Sırbistan-Türkiye maçını izleyenler görmüştür ki…. Türk Kadın Voleybol Milli takımının zayıf halkası Ebrar Karakurt… Özellikle de kaybettiğimiz 3. Seti Ebrar Karakurt kaybetti…

Servis atamıyor… Top karşılama amatör takımlar düzeyinde… Tüm maç boyunca sadece 1 blok başarısı var…Fiziğinden kaynaklanan smaç avantajı vardı… Smaç performansı da ikinci sınıf olmuş…

Takımda marjinal kişilik kadrosu mu var ki, çok daha iyi oyuncular varken ille de Ebrar Karakurt deniliyor…

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Rakip sayılarında son oynayanın kim olduğunun istatistiği tutulmuyor… Tutulsa görülecek ki, bu takımda Ebrar Karakurt en zayıf halka.. Hücum performansı sadece % 32… 38 hücumun 26'sı rakip takıma sayıya dönüşmüş… karşılamada ve blokta rakibe verdiği sayılar dahil değil buna.. Yani bir set sadece Ebrar Karakurt tarafından verilmiş… Bu istatistik ile hiç bir takımda oynanmaz… Ama Türk Kadın Voleybol Milli takımında oynuyor…

Hücum istatistiği Melisa Vargas’ta %54, Tuğba İvegin’de %53..

Niye Tuğba İvegin 1.oyuncu değil de, performansı yerlerde olan Ebrar Karakurt 1. oyuncu.. Biri bana izah etsin bunu…

Takımın 1. oyuncusu olmak için marjinal tartışmaların parçası olup manşetlerde mi gezmek gerekiyor…

Dün maçın iki yıldızı vardı.. Gizem Örge ve Melisa Vargas… Özellikle Gizem, mevkiinde bence gelmiş geçmiş en büyük voleybolcu…

Derya Cebeci de çok etkili voleybol oynadı… Ali Koç’un heykelini diktiği Eda Erdem Dündar da çok kötüydü..

Voleybolundan ziyade magazin haberleri konuşulan Zehra Güneş, dün Ebrar Karakurt’tan sonraki en kötü isimdi…

İki pasörümüz de iyiydi.. Voleybolundan ziyade magazin haberleri ile okuduğumuz Hande Baladın yerine Derya Cebeci ve Tuğba İvegin’in monte edilmesi iyi olmuş…

Bir marjinal kişiliğin, bütün takımı bu şekilde perdelemesine izin veren federasyon da iyi niyetli değil…

Bir takımın kafası sahada değil manşetlerdeyse, sonunda başına bir sıkıntı geliyor…

Milletler liginin ilk haftasında dünya lideri gibi oynamadılar…5.sıradaki İtalya ve 9. sıradaki Japonya maçını kaybettiler…

Dün de Sırbistan takımının her şeyi olan Tijana Boskoviç yoktu… Boskoviç olmayınca Sırbistan son derece sıradan bir takım… Nitekim son 6 maçlarının 5 ini kaybettiler… Yendikleri tek takım dünya 13. Sırasındaki Tayland…

Milletler liginde Sırbistan sanıyorum en çok sayıyı bizden aldı…

Geçen Turnuvada kamuoyu Ebrar Karakurt’un marjinal kişiliğini tartışıyordu… Bu turnuvada ilgilenen yok… Gördüğünüz gibi kendisi tartışma çıkarma peşinde…

Voleybol sosyal medyada değil sahada oynanıyor…

Geçtiğimiz yılda marjinal kişiliğini tartışma konusu haline getirip, kendini milli takımın önüne geçiriyordu ama sahada takımın en zayıf halkasıydı…

Bu turnuvada da görüyoruz ki değişen tek şey Ebrar Karakurt’un voleybolunun iyice dibe vurması… Voleybolu unutturmak için dikkati sahadan sosyal medyaya taşımak dışında bir becerisi yok…

Voleybol federasyonu eğer böyle marjinal tartışmaları bir yol olarak seçmişse, Ebrar Karakurt’u bu tartışmaları çıkarmak için trol kadrosuna geçirsin… Sahada takımı bir kişi eksik oynatmasın…

Sahayı ikinci plana atıp, absürt tartışmalar peşinde koşmanın bedelini inşallah olimpiyatta ödemeyiz..