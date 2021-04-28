Fed'den 'varlık alımlarına devam' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü şekilde destek sağlamaya devam edeceğini yineleyen Powell, benzeri görülmemiş mali politika eylemlerinin yanı sıra yaygın aşılamanın da toparlanmaya güçlü destek sağladığını söyledi.

Powell, "Yılın başından bu yana ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgından en olumsuz etkilenen sektörler iyileşme gösterdi"

Hanehalkı harcamalarının güçlü şekilde arttığına dikkati çeken Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğini ancak iyileşme gösterdiğini aktardı.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlemiş olsa da düzensiz ve tamamlanmaktan uzak." dedi.

Devam eden aşılamanın bu yılın sonlarında daha normal ekonomik koşullara dönüşe izin verebileceğine işaret eden Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini anlattı.

"Fiyatlardaki bir defalık artışların enflasyon üzerinde geçici etkileri olması muhtemel"

Powell, enflasyon okumalarının arttığını ve muhtemelen biraz daha artacağını belirterek, 12 aylık kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon ölçümlerinin kısa vadede yüzde 2'yi aşmasının beklendiğini kaydetti.

Ekonominin yeniden normale dönmeye devam ederken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülmesinin muhtemel olduğunu belirten Powell, "Ancak fiyatlardaki bu bir defalık artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olması muhtemeldir." diye konuştu.

Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanıncaya kadar para politikasının uyumlu duruşunun sürdürülmesinin beklendiğine işaret ederek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." dedi.

Varlık alımlarına devam mesajı

Bankanın varlık alımlarına da devam edeceğine dikkati çeken Powell, "Ekonomi, hedeflerimizden çok uzakta ve büyük bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına ilişkin soruya "Varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı değil." yanıtını verdi.

Varlık alımlarını azaltmanın zamanı geldiğinde haber vereceklerini dile getiren Powell, hedeflere yönelik ilerlemeyi izlediklerini ve kayda değer bir ilerlemenin görülmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

Powell, "Hedeflerimiz doğrultusunda kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızında devam edeceğiz." dedi.