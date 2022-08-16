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Ekonomi Fed'den 'kripto varlık' uyarısı
Ekonomi

Fed'den 'kripto varlık' uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 23:37:00 -
Fed'den 'kripto varlık' uyarısı

Fed, kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan veya bulunmak isteyen bankalara yönelik denetim mektubu yayımladı.

Buna göre gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar sunduğu, ancak kripto varlıkla ilgili faaliyetlerin güvenlik, tüketicinin korunması ve finansal istikrar ile ilgili riskler de oluşturabileceği aktarıldı.

Kripto varlıklarla ilgili faaliyette bulunmak isteyen bankaların atması gereken adımların belirtildiği mektupta, Fed'in konuyla ilgili gelişmeleri ve bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere katılımının yakından izlendiği kaydedildi.

Mektupta, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce bankaların bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verildiğinden emin olması gerektiği vurgulandı.

Bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmadan önce düzenleyicileri bilgilendirmesi gerektiği de belirtilen mektupta, bunların güvenli ve sağlam bir şekilde yürütülmesi için yeterli sistemlere, kontrollere sahip olunması gerektiği ifade edildi.

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