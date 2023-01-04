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Ekonomi Fed'den faiz açıklaması! Tutanaklar yayımlandı
Ekonomi

Fed'den faiz açıklaması! Tutanaklar yayımlandı

Faiz politikası hakkında bilgilendirmede bulunan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2023 yılında faiz indirimi olmayacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 23:11:00 -
Fed'den faiz açıklaması! Tutanaklar yayımlandı

ABD Merkez Bankası 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 13-14 Aralık 2022'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.

Enflasyon "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandığı tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yineledikleri kaydedildi.

 2023'te faiz indiriminin uygun olacağı öngörülmüyor

Faiz artışlarındaki yavaşlamanın, Komitenin fiyat istikrarı hedefine ulaşma kararlılığında herhangi bir zayıflama göstergesi olmadığının açıkça iletilmesinin önemi vurgulanan tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tutanaklarda, "Kalıcı ve kabul edilemez derecede yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, birkaç üye, tarihsel deneyimin para politikasını zamanından önce gevşetmeye karşı uyarıda bulunduğu yorumunu yaptı." ifadesi yer aldı.

Komite üyelerinin genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Hem enflasyon hem de reel ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin artan belirsizliğin ışığında, çoğu üye, politikayı daha kısıtlayıcı bir duruşa geçirirken esnekliği ve opsiyonelliği koruma gereğini vurguladı." değerlendirmesine yer verildi.

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