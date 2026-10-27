Fedaioğlu'ndan asılsız iddialara tepki: Siyasetinizi algı operasyonları üzerine kurmayın

Fedaioğlu, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklerin siyasi malzeme hâline getirilmesini eleştirerek, siyaset kurumunun sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu görsel üzerinden AK Parti Gaziantep teşkilatına yönelik ortaya atılan iddiaların kabul edilemez olduğunu belirten İl Başkanı Fedaioğlu, siyasi rekabetin gerçek dışı iddialar ve dijital manipülasyonlar üzerinden yürütülemeyeceğini ifade etti.

Başkan Fedaioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarımıza ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan bir görsel üzerinden teşkilatımızı hedef almak ve somut delillerle ortaya konulmamış iddiaları siyasi gündeme taşımak, sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir. Özellikle milletin iradesini temsil eden bir milletvekilinin, doğruluğunu araştırmadan ve teyit etmeden böylesine ciddi ithamları kamuoyuyla paylaşması, taşıdığı sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Milletvekilliği, sosyal medyada karşılaşılan her iddiayı yayma makamı değil; hakikati araştırma ve kamuoyuna karşı sorumlu davranma makamıdır. Gaziantep teşkilatımızı mesnetsiz iddialarla töhmet altında bırakmaya, doğruluğu ortaya konulmamış içeriklerle kamuoyunda şüphe oluşturmaya yönelik girişimleri reddediyoruz. Siyasi rekabetin bir ahlakı, kamuoyuna açıklama yapmanın da bir sorumluluğu vardır. Bizim siyaset anlayışımız; algı operasyonlarıyla değil eserle, spekülasyonlarla değil hakikatle, yapay gündemlerle değil milletimizin gerçek meselelerine çözüm üretmekle şekillenir. Gaziantep teşkilatımız, milletimizle kurduğu gönül bağını karalama girişimleri üzerinden tartışmaya açtırmayacak; hizmet ve eser siyaseti doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir. İddia ortaya atanlara çağrımız nettir: Somut delillerinizi ortaya koyun. Gerçekliği kanıtlanmamış yapay zeka içerikleri üzerinden siyasi ithamlar üretmekten ve kamuoyunu yanıltabilecek paylaşımlarda bulunmaktan vazgeçin. Siyaset, algı oluşturma yarışı değil, millete karşı sorumluluk makamıdır. Hiç kimse, dijital mecralarda dolaşıma sokulan içerikler üzerinden teşkilatımızı hedef göstererek siyasi kazanç elde edeceğini düşünmemelidir. Biz hakikati savunmaya, milletimize hizmet etmeye ve siyaseti sorumluluk bilinciyle yürütmeye devam edeceğiz.”

Fedaioğlu, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini belirterek, siyasi tartışmaların somut bilgi ve belgeler çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.