FED üyesinden çok kritik dolar yorumu!

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed faiz artırımlarına ara verme noktasına ulaştığında, ABD dolarının Fed'in faiz artırımlarından bulduğu desteğin de hafifleyeceğini açıkladı.

Washington'da yapılan IMF-Dünya Bankası güz dönemi toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir panelde konuşan Bullard, "Fed politikası daha güçlü bir dolar üretti. Fed faiz oranın enflasyon üzerinde anlamlı şekilde aşağı yönlü baskı yaratacak bir noktaya ulaştığında, artık faiz artırımlarına devam etmek gerekmediğinde dolarda bu güçlenme hafifleyecektir" dedi.

Bullard, diğer merkez bankalarının politikalarında yapacakları ayarlamalara göre, ABD dolarında başka hareketler görülebileceğini de vurguladı.

Konuşmasında Fed'in faiz artırımlarının finansal piyasalarda göreceli olarak düşük bir kargaşaya yol açtığını da ifade eden bullar, "Fed faiz artırımlarının yol açtığı kargaşa nette sıfır değil, ancak bu kadar hızlı artırımlardan bekleyebileceğinize göre düşük" dedi.