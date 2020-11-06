Fed Başkanı Powell: Ekonomik faaliyet salgından önceki seviyesinin oldukça altında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0.25'te sabit tutmasının ardından telekonferans aracılığıyla basın toplantısı düzenledi.

Fed'in para politikası hedeflerine ulaşmada son derece kararlı olduğunu belirten Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak için güçlü önlemler aldıklarını hatırlattı. ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak.

Powell, bu zor dönemde ekonomiyi destekleme taahhütlerini tekrar teyit ettiklerini söyledi.

"İyileşme devam etti, ancak iyileşme hızı azaldı"

Bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin düşüşün ardından toparlanmaya devam ettiğine dikkat çeken Powell, "Ancak son aylarda toparlanma hızı yavaşladı" dedi.

Powell, "Genel olarak, ekonomik faaliyet salgın öncesi seviyesinin oldukça altında ve önündeki yol belirsiz olmaya devam ediyor" dedi. .

İşgücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını belirten Powell, işsizlik oranının son 5 ayda düştüğünü ancak Eylül ayı itibarıyla yüzde 7,9'da kaldığını kaydetti.

Salgının enflasyon üzerinde de önemli bir iz bıraktığına işaret eden Powell, fiyatların özellikle salgından en çok etkilenen sektörler için zayıf bir seyir izlediğini açıkladı.

Faiz oranlarını güncel seviyede tutmak için sinyal

Fed Başkanı Powell, "Pandemi boyunca vurguladığımız gibi, ekonomik görünüm olağanüstü belirsiz olacak ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma çabalarının başarısına bağlı olacak. Hem ABD'de hem de yurtdışında Covid-19 vakalarındaki son artış özellikle endişe verici." ifadeleri kullandı.

Önümüzdeki yıllarda maksimum istihdama ulaşma kabiliyetinin yüzde 2 ile sabitlenen uzun vadeli enflasyon beklentilerine bağlı olduğunu belirten Powell, "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılıncaya kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdürmeyi umuyoruz." Dedi.

Powell, faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutmanın uygun olacağını düşündüklerini söyledi.

"Varlık alımlarını değerlendirmeye devam edeceğiz"

Varlık alımlarına değinen Powell, önümüzdeki aylarda hazine bonosu ve ipoteğe dayalı menkul kıymet satın almaya devam edeceklerini belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında varlık alımlarının toparlanmayı desteklemedeki rolünü tartıştıklarını belirten Powell, bu alımların finansal koşulları rahatlattığına ve ekonomiye önemli bir destek sağladığına inandıklarını söyledi.

Powell, gelişmeleri izlemeye ve devam eden varlık alımlarının piyasanın işleyişini ve finansal istikrarı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini ve ayrıca maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Kredi akışını sürdürmek, ekonomiye verilen zararı azaltmak ve sağlam bir toparlanmayı desteklemek için kritiktir" dedi.

"Ekonomik tahminlerde değişiklik olacak"

Doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Powell, şu ana kadar alınan mali politika önlemlerinin ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için kritik bir fark yarattığını söyledi.

Powell, "Ekonomik faaliyet ve istihdamın bu yılın başlarında eski seviyelerine dönmesi biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir," dedi.

Aralık ayında yapılacak ekonomik tahminlere ilişkin bildirgede çeşitli değişikliklerin planlandığını belirten Powell, hem tüm malzemeleri aynı anda yayınlayacaklarını hem de daha fazla bilgi vereceklerini ve belirsizlik ve risk dengesinin nasıl olduğunu gösteren iki yeni grafiği paylaşacaklarını söyledi. değerlendirmeler zamanla değişti.

"Daha fazla mali desteğe karar vermek Kongre'ye kalmıştır"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Powell, ekonomi için daha fazla mali desteğin zamanlamasına ve boyutuna karar vermenin Kongre'nin görevi olduğunu söyledi.

Maliye politikasının bankanın yapamadığını yapabileceğini belirten Powell, Fed'in kredi programları, faiz oranları ve varlık alımları ile finansal istikrarı destekleyebileceğini vurguladı.

Fed Başkanı Powell, daha fazla finansal destek ile daha güçlü bir toparlanma sağlanabileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında bankanın uyguladığı kredi programlarının süresinin uzatılması yönündeki soruya Powell, kararın Hazine Bakanlığı ile ortak alınacak bir karar olduğunu kaydetti.