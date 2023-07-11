  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fed, ABD'nin en büyük bankaları için sermaye yeterlilik oranını artırmayı planlıyor
Dünya

Fed, ABD'nin en büyük bankaları için sermaye yeterlilik oranını artırmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-11 14:43:00 -
Fed, ABD'nin en büyük bankaları için sermaye yeterlilik oranını artırmayı planlıyor

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, dev ABD bankaları için sermaye yeterlilik oranını artırmayı planladıklarını açıkladı.

Fed'in bankacılık sisteminin gözetim ve denetiminden sorumlu ismi Michael Barr, ABD'nin en büyük bankaları için sermaye yeterlilik oranlarının artırılmasını öngören bir plan ortaya koydu.

Barr yaptığı açıklamada, 100 milyar dolardan fazla varlığı olan bankaların daha fazla rezerv tutmalarını sağlayacak çok düzenleyici girişimi uygulamaya koymayı planladığını belirtirken, son banka iflaslarının sistemdeki dayanıklılığın artırılması için regülatörlere ihtiyacın altını çizdiğini ifade etti.

Barr, "Son birkaç ayda yaşanan gelişmeler alçakgönüllülük ve şüpheye ihtiyacı güçlendirdi ve bankaların hem tanıdık hem de beklenmedik risklere karşı dayanıklı hale getiren bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı" dedi.

Amerikan Bankacılar Birliği'nin başkanı ve CEO'su Rob Nichol ise yaptığı konuşmada, "Barr'ın açıkladığı değişiklikler, tüm boyutlardaki bankaları güvenlik ve sağlamlıklarını sürdürebilmek için gereğinden fazla sermaye tutmaya zorlamanın olumsuz sonuçlarını yeterince göz önüne alamamakta. Yüksek sermaye gereksinimleri, ekonomiye bir maliyet getirir ve düzenleyicilerin yönetmek için zaten mevcut diğer düzenleyici araçları vardır" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önerisine ittifak ortağı Yeniden Refah’tan itiraz geldi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin Avrupa Birliği önünün açılması karşılığında İsveç'in NATO üyeliğine onay verilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yenid..
Taşı toprağından petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Birlikte bulalım
Ekonomi

Taşı toprağından petrol fışkıran Arap ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Birlikte bulalım

Dost ülke Libya, Türkiye'ye petrol arama konusunda çağrı yaptı. Yakında Libya'da arama faaliyetlerine başlanması bekleniyor.
Rezalet ki ne rezalet! Gözaltına alınınca çirkeflikte sınır tanımadı! Rujla yaptığına bakın! Asın bunları
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Gözaltına alınınca çirkeflikte sınır tanımadı! Rujla yaptığına bakın! Asın bunları

İstanbul Karaköy’de elektrikli motosiklet ile ters yönden seyreden bir kadın, kendisini durduran bekçilere küfrederek kaçtı. Akaryakıt istas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23