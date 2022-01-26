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Yerel Feci yangında 80 kadar hayvan telef oldu
Yerel

Feci yangında 80 kadar hayvan telef oldu

Eskişehir’de meydana gelen bir ağıl yangınında, içeride bulunan çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 05:56:00 -
Feci yangında 80 kadar hayvan telef oldu

Olay, Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan Abdullah Kıpçak’a ait ağılda yangın çıktı. Nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 6 saat boyunca devam eden yangında içeride bağlı şekilde bulunan çok sayıdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan alevlerin ortasında kaldı. İlk yardıma komşuların koştuğu olayda, mahsur kalan hayvanların bir kısmı kurtarıldı. İçeride kalan yaklaşık 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan ise yanarak can verdi. Ağıl ve müştemilatın olduğu binada ağır hasar oluşurken, hayvanların sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

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