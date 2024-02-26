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Yerel Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu
Yerel

Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:53:00 -
Feci olay! Önce boşandığı eşini sonra kendisini vurdu

Bursa’da boşandığı eşini silahla öldüren şahıs ardından kendisini vurarak intihar etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C102 Sokak’ta bulunan Huzur Sitesi’nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (48) ve T.A. (40) çifti bir süre önce boşandı. Beraber yaşayan çift, Huzur Sitesi’nin bahçesinde bulunan kamelyada sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. M.D., yanında getirdiği silah ile önce boşandığı eşini daha sonra kendisini vurdu.

Ekipler sevk edildi

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.D. ve T.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D. ve T.A.’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, M.D. ve T.A. çiftinin iki çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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