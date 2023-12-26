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Yerel Feci olay! Kadının yüzüne kezzaplı saldırı
Yerel

Feci olay! Kadının yüzüne kezzaplı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 20:23:00 -
Feci olay! Kadının yüzüne kezzaplı saldırı

Çanakkale’de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonuna gelen R.A., salonda çalışan B.A. adlı kadının yüzüne henüz belirlemeyen bir nedenle kezzap attı.

Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından B.A., Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.A’yı Ezine’de yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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