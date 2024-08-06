Feci olay! İki pitbull 3 aylık bebeği parçaladı
ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester şehrinde bir evde, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, New York eyaletine bağlı Rochester kentinde 3 Ağustos'ta öğleden sonra gelen bir ihbarda köpeklerin evde bir bebeğe saldırdığının bildirildiği belirtildi.
Açıklamada, olay yerine giden müdahale ekiplerinin vücudunda ciddi yaralar olan 3 aylık bir erkek bebek bulduğu, hastaneye kaldırılan bebeğin burada hayatını kaybettiği aktarıldı.
Polis, yetkililerin, bebeğe saldırdığı belirtilen pitbull cinsi iki köpeği evden çıkardığını kaydetti.
Emniyet yetkilileri, bebeğin ölümüne yol açan koşulları araştırırken, olayla ilgili daha fazla detaya yer verilmedi.
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