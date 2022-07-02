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Yerel Feci olay! Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu
Yerel

Feci olay! Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, genç kızın ölümüne neden oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 21 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 19:52:00 -

Olay, ilçeye bağlı, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan okulun önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M. Ş. K.'nın idaresindeki 33 PG 184 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar ile araç arasında sıkışan Zehra Gürses çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehra Gürses kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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