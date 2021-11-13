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Yerel Feci olay! Çamaşır makinesine giren çocuk...
Yerel

Feci olay! Çamaşır makinesine giren çocuk...

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çamaşır makinesine giren çocuk, annesinin makineyi çalıştırması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:35:00 -
Feci olay! Çamaşır makinesine giren çocuk...

Oğlu Mert Erdoğan'ın (5) çamaşır makinesine girdiğini fark etmeyen anne Nuran Erdoğan, makineyi çalıştırdı. Bir süre sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden annesi, makineyi durdurarak çocuğu çıkardı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, küçük Mert'i ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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