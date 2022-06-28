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Yaşam Feci olay! Baba, tartıştığı oğlunu silahla öldürdü
Yaşam

Feci olay! Baba, tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Giresun'un Çalca köyünde aile içindeki tartışmada 79 yaşındaki baba 55 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:52:00 -
Feci olay! Baba, tartıştığı oğlunu silahla öldürdü

Giresun'da ailevi sebeplerden çıkan tartışmada 79 yaşındaki baba 55 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Dereli'nin Çalca köyünde ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 79 yaşındaki Ahmet K. ruhsatsız silahı ile oğlu Ömer K.'ye ateş etti.

55 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Babası tarafından üç el ateş edilen 55 yaşındaki Ömer K. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ahmet K. olay sonrasında jandarma tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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