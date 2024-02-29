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Yaşam Feci olay! 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Yaşam

Feci olay! 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:57:00 - 2024-02-29 23:57:42

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6. kattan düşen bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda E.Ö. (24), 6. kattaki evlerinin pencere kısmından dengesini kaybederek aşağı düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan E.Ö. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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