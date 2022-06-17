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Yerel Feci olay! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Feci olay! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta bir site bloğunun 5’inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 23:22:00 -
Feci olay! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir site bloğunun 5’inci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Mazin E. isimli 2 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen nedenle site bloğunun 5’inci katından beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mazin E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası yaşananlar kaydedildi

Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuğun bir sitedeki binanın 5’inci katından düştükten sonraki anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun etrafındaki kişilerin ağladıkları görülüyor.

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