  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hendekçi akademisyenler için para toplayan Aykut Erdoğdu, CHP’nin Ümraniye adayı oldu

Kendine bile hayrı yok! CHP’den millete hayır gelmez

Gökçek Akit'e konuştu! Mansur'un adamları infaz timi kurmuş

Böyle olur solcudaki dürüstlük! Ekrem, Adana’daki ‘asayiş’e ne der?

Fonlu felaket korosu, yine ekonomiyi kötüleme yarışı başlattı! Felaket tellalı mankurtlara kulak asmayın uyarısı

"Depremden korkan buralara taşınsın" diyen Ahmet Ercan 9 yeri işaret etti!..

Bir sen eksiktin Kim Jong-Un! Kuzey Kore Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz dikti

CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti

Dava sonrası Veyis Ateş'ten ilk açıklama geldi! Süleyman Soylu detayı dikkat çekti

Dengeleri değiştirecek karar! Yeniden Refah Partisi o büyükşehir adayını geri çekti
Yerel Feci kazada ölü ve yaralılar var
Yerel

Feci kazada ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-02-13 13:49:00 -
Feci kazada ölü ve yaralılar var

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında 17 KP 227 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü Haşim G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlalık alana savrulan araç takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Haşim G. ile otomobilde bulunan Muharrem D. ve Fahriye D.’yi yaralı olarak Karacabey Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Haşim G. ile Fahriye D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Muharrem D.’nin ise tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı
TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı

Yerel

TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul-Zeytinburnu D-100 yan yolda trafik kazası! 1 ağır 4 yaralı
İstanbul-Zeytinburnu D-100 yan yolda trafik kazası! 1 ağır 4 yaralı

Yerel

İstanbul-Zeytinburnu D-100 yan yolda trafik kazası! 1 ağır 4 yaralı

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Siyaset

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Barış Manço ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Aslında trafik kazası geçirmiş
Barış Manço ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Aslında trafik kazası geçirmiş

Medya

Barış Manço ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Aslında trafik kazası geçirmiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23