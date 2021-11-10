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Gündem Feci kazada can kaybı 3'e yükseldi
Gündem

Feci kazada can kaybı 3'e yükseldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaralan ve hastanede tedaviye alınan bir öğrencinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. 19 kişinin tedavisinin devam ettiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:41:00 -
Feci kazada can kaybı 3'e yükseldi

Kaza, 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı.

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı.

Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 19 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor

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