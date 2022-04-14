  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Feci kazada 4 kişi yaralandı
Yerel

Feci kazada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 00:53:00 -
Feci kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Kirazlı yol ayrımındaki kavşakta, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Yahyalı Orman İşletme Şefliğine ait kamyonet ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası alev alan otomobilde bulunan aynı aileden Cuma, Hatice, Münevver ve Miraysu Bircan, diğer araçtaki Ahmet Akçakoca ve Mahmut Sarıkaya tarafından kurtarıldı.

Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cuma, Hatice ve Münevver Bircan, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay