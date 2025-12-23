  • İSTANBUL
Feci kaza: Traktöre tren çarptı
Yerel

Feci kaza: Traktöre tren çarptı

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Feci kaza: Traktöre tren çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında Mustafa Sığırcı idaresindeki 02 ACL 637 plakalı traktör, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken lastiğin raylar arasında sıkışmasıyla traktörü mahsur kaldı. Bu esnada Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan yük treni, traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mustafa Sığırcı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Sığırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

